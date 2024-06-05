Suç örgütü liderinin güvenlik şefini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika
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Suç örgütü liderinin güvenlik şefini yaralayan şüpheli tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan'a ait gece kulübünün güvenlik şefini tabancayla yaralayan Doğukan Akbaba, mağdurun şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edildi. Olaya ilişkin fotoğraflar dosyaya girdi.

05.06.2024 15:58
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DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) - Suç örgütü lideri olmakla yargılanan Ayhan Bora Kaplan'a ait gece kulübünün güvenlik şefi S.T.'yi tabancayla yaraladıktan sonra 10 Mayıs'ta tutuklanan Doğukan Akbaba tahliye edildi. S.T.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye kararı verildiği öğrenildi. Dosyaya giren olay anına ilişkin fotoğraflara ANKA Haber Ajansı ulaştı.

Çankaya Çukurambar Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, tutuklu Bora Kaplan'a ait gece kulübünün bitişiğindeki bir mekanın işletmeciliğini yapan Doğukan Akbaba (22), iddiaya göre kız arkadaşıyla birlikte kendi işletmesinden çıktıktan sonra kapıda bulunan ve Bora Kaplan'ın çalışanlarından olan bir korumayla tartışmaya başladı. Bora Kaplan'ın işletmesinin güvenlik şefi S.T. de yanlarına gelerek olaya müdahil oldu. Etraftakilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından Akbaba olay yerinden ayrıldı. Akbaba, bir süre sonra otomobiliyle tekrar gece kulübü önüne geldi, tartıştığı S.T'nin bacağına tabanca ile bir el ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçan Akbaba, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akbaba, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.T. ise hastaneye götürüldükten bir gün sonra taburcu edildi. 10 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan Doğukan Akbaba 4 Haziran'da tahliye edildi.

Akbaba tahliyesinin ardından yakınlarının sosyal medya hesaplarından cezaevinden çıkışı ve yeniden işinin başında olduğunu gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Yaralama dosyasında yer alan fotoğraf karelerinde ise olay anında Doğukan Akbaba'nın önce S.T. ile tartıştığı, ardından lüks aracıyla S.T'nin yanına yanaştığı görülüyor. Dosyaya göre bu fotoğraf, Akbaba'nın aracın içinden S.T.'nin bacağına ateş ettiği anı gösteriyor.

Kaynak: ANKA

Ayhan Bora Kaplan, Doğukan, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü liderinin güvenlik şefini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

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