Suç örgütü şüphelisi MİT destekli operasyonla Adana Çukurova'da yakalanıp tutuklandı

Suç örgütü şüphelisi MİT destekli operasyonla Adana Çukurova'da yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da suç örgütü üyeliği iddiasıyla aranan firari şüpheli, MİT ile yürütülen koordineli çalışma sonucu merkez Çukurova ilçesindeki saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "suç örgütüne üye olma" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan H.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
Polis ekipleri, MİT ile yürüttükleri koordineli çalışma neticesinde firari şüphelinin merkez Çukurova ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Zanlı H.Ö. saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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