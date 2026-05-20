Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

İstanbul ve Şırnak'ta suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince ülke genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, 17 Nisan-11 Mayıs arasında Eyüpsultan, Sarıyer, Esenyurt, Kadıköy'de yaşanan 6 farklı kurşunlama ve silahlı saldırı olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramada ise ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.