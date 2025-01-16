Suç Örgütüne Operasyon: Liderin Malvarlığına Tedbir

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İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.