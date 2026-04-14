Suça Sürüklenen Çocuk Spor Projeleriyle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir çocuk, spor okullarına katılma şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de suça sürüklenen bir çocuk, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamındaki spor okullarına kayıt olması ve 'Sensiz Olmaz Projesi' ndeki çalışmalara katılması şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, suça sürüklenen bir çocuğun, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamındaki spor okullarına kayıt olması ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen 'Sensiz Olmaz Projesi'ndeki çalışmalara katılması şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Çocuğun, gerekli şartlara uymadığı takdirde tutuklanmasına karar verileceği bildirildi.

Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ederken, kent genelinde 66 mahallede faaliyet gösteriliyor. Spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak hem sportif başarıyı artırmayı, hem de gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan 'Sensiz Olmaz Projesi' ise çocukların suça sürüklenmesini önlemek, risk altındaki bireyleri korumak ve suça karışmış çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:16:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.