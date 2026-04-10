Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Çok Kurumlu Mücadele Vurgusu

10.04.2026 21:37
İstanbul'da düzenlenen programda, suça sürüklenen çocukların sorunları hakkında bilgi verildi. Komisyon Müdürü Durgut, eğitimden güvenliğe tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Yapılan anketlere göre, çocukların çoğu suçun sonuçlarını bilseydi suç işlemeyeceklerini ifade etti.

İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü'nde düzenlenen programda, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, komisyon çalışmalarını aktardı. Durgut, suça sürüklenen çocuk meselesinin tek bir kurumla çözülemeyeceğini, güvenlikten eğitime kadar tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Komisyonun 22 toplantı ve saha ziyaretleri yaptığını, 610 tutuklu ve hükümlü çocukla anket gerçekleştirdiğini söyledi.

Ankette, çocukların yüzde 82'sinin suçun sonuçlarını önceden bilseydi suçu işlemeyeceğini belirttiğini ifade eden Durgut, doğru bilgilendirme ve erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Madde kullanımı, okuldan kopma, aile içi sorunlar ve sosyal destek eksikliğinin risk faktörleri olduğunu vurguladı. Bağımlılığın etkisini değinen Durgut, ankette sigara kullanımının yüzde 83,4, alkolün yüzde 47,3, uyuşturucunun yüzde 52,9 oranında olduğunu, bu oranların genel popülasyondan yüksek olduğunu kaydetti.

İstanbul Valisi Davut Gül ise Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü'nün dünyadaki örnek yerlerden biri olduğunu, doğayla iç içe bir mekan olarak hizmet verdiğini söyledi. İstanbul'da yaklaşık 4 milyon çocuk olduğunu belirten Gül, çalışmaların temelini okulların oluşturduğunu, aile güçlendirme ve sosyal faaliyetlerin önemini vurguladı. 'Bizim Mahalle, Güçlü Toplum' projesinden bahseden Gül, mahalle ölçeğinde destek mekanizmalarının yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Toplantıda, çeşitli kurumlar tarafından suça sürüklenen çocuklarla ilgili sunumlar yapıldı ve çok sayıda yetkili katılım sağladı.

