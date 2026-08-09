Adli Süreçteki Çocuklar için Yeni Düzenlemeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1-10 soruda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun merak edilenleri

"Suça sürüklenen" ibaresi "adli süreçteki" olarak değiştirilecek

Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak

Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak

Ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar için çocuklara özgü güvenlik tedbiri niteliğinde "sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri", "dijital risklerden korunma tedbiri", "kitap ve kütüphane tedbiri", "çevreye saygı ve çevre temizliği tedbiri" ve "tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile davranışsal bağımlılık tedbiri" başlıklarında "yönlendirme tedbirleri" uygulanacak

(İsa Toprak/TBMM)

2- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, bugün şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin yarınki birleşimde ele alınması öngörülüyor

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Türk kozmetik üreticileri güneş bakım ürünlerinde küresel pazardaki gücünü artırıyor

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan:

"Güneş bakım ürünlerinde yerli üreticilerimiz hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de birçok ülkeye katma değerli ürünler ihraç ediyor"

"Özellikle Orta Doğu, Körfez, Kuzey Afrika ülkeleri ile Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri, ihracatta öne çıkan pazarlarımız arasında yer alıyor"

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- Türkiye, çikolata ihracatında kalite ve ham madde avantajıyla öne çıkıyor

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Yıldırım:

"Türkiye'nin çikolata ve kakaolu ürünlerdeki başarısını sürdürmesi durumunda baklava ve kebabın ardından çikolatasıyla da tanınma durumu var"

"Dubai çikolatasının üretiminde Türkiye'nin başarılı olmasının nedenlerinden biri ham madde avantajının olmasıdır. İkincisi de pazarlama ve kalitedir. Antep fıstığı kaliteli, kadayıf kaliteli. Bu, ham maddelerin Türkiye'de bolca üretiliyor olmasından kaynaklıdır. Bunlar da kalite ve satışa yansıyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Fırat Havzası'ndaki kadın ve genç üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak

Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman ile daha önce Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonunca finanse edilen projeler kapsamında bulunmayan Bingöl ve Elazığ'daki bazı ilçelerde uygulanacak

Geçimlerini karma tarım sistemine dayalı sürdüren ve yüksek bölgelerdeki orman köylerinde yaşayan küçük ölçekli üretici, kadın, işsiz genç ve yoksul hanelerin öncelikli olacağı projeyle, mikro havzalarda yaşayan halkın yoksulluğunun azaltılması hedefleniyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Emtia piyasalarında ABD'nin zayıf istihdam verisi ve jeopolitik rahatlamanın etkileri izlendi

Altın ve gümüşün ons fiyatı, son 28 haftanın en güçlü haftalık performansını gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında anlaşma sağlanabileceğini açıklaması petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini azalttı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- YAPAY ZEKA VE SİNEMA - Sinema sektöründe yapay zekayla içerik üretimi, farklı kültürler arasında köprü kuruyor

Utrecht Üniversitesinden Prof. Dr. Payal Arora:

"Önümüzdeki beş ila on yıl içinde, yapay zekanın en büyük etkisinin yerelleştirilmiş hikaye anlatımını mümkün kılması olacağını düşünüyorum. Yalnızca küresel ana akım izleyiciler için değil, belirli topluluklar için yerel dillerde, lehçelerde ve kültürel bağlamlarda üretilmiş daha fazla film ve dizi göreceğiz"

Londra Ekonomi Okulundan Prof. Dr. Nick Couldry:

"Bu (yapay zeka teknolojileri), sinema ve televizyon da dahil olmak üzere yaratıcı endüstriler için bir dönüm noktası"

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

8- BAYDER'in terapi odaklı eski bağımlıların rehberlik ettiği eğitim modeli yeni bir başlangıç sunuyor

BAYDER Genel Koordinatörü Regaip Bostan:

"İnsanı iyileştiren şey burada şefkat, merhamet, ilgi, alaka ve eğitim. Bununla yüzde 70, bazen yüzde 70'in üzerinde de başarılar elde ediyoruz. Sonuçta bu insanlar uyuşturucuyla doğmadı ve de bununla ölmeleri gerekmiyor. Herkese bir çare var, bir çıkış kapısı var, kurtulabilirler"

Tedavi gördüğü BAYDER'de 10 yıllık madde bağımlılığından kurtulup çalışmaya başlayan Buğra Yayla:

"Yaklaşık bir sene kadar eğitim aldım. Psikologlardan sigara, alkol ve madde bağımlılığından arındırılma eğitimi, eski kullanıcılardan madde bağımlılığıyla mücadele ve ilahiyatçılardan maneviyat eğitimleri aldım. Daha sonra da derneğin merkezinde sosyal medya sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Daha fazla bağımlı kardeşimize ulaşabilmek için sosyal medyada içerikler üretiyoruz"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'u ana liman olarak kullanan kruvaziyer gemisinde çocuklar için dijital denge modeli

İstanbul çıkışlı Doğu Akdeniz seferleri düzenleyen AROYA Cruises'ta çocuklara yönelik hazırlanan programlarda çocuklar gün boyunca bilim, sanat, spor ve takım çalışmalarına katılırken, sanal gerçeklik, teknoloji deneyimleri ve dijital oyunlar da belirli denge içinde sunuluyor

AROYA Cruises Eğlence Operasyonları ve Ürün Geliştirme Müdürü Phil Knight:

"Teknolojinin öğrenme açısından önemli katkıları olduğuna inanıyoruz ancak çocukları zaman zaman ekranlardan uzaklaştırıp sanat, el işi ve fiziksel aktivitelere yönlendirmek de istiyoruz. Bu nedenle dijital oyunlarla geleneksel etkinlikler arasında dengeli bir program hazırlıyoruz"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Bisiklet ve e-skuter eğitiminin müfredata alınmasına bisiklet camiasından destek

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat:

"Çocukların erken yaşta okulda alacağı bu eğitim, onları trafikte karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı koruyacak ve hayat kurtaracaktır."

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak:

"Bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığını tebrik ediyoruz ve destekliyoruz"

(Ümit Türk-Mirac Mina Solmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Milli atlet Elif Naz'ın ilk hedefi Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek:

"Türkiye Şampiyonası'nda yarışıp milli takıma seçilerek Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek istiyorum"

(Yavuz Emrah Sever/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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