Suçlama mide bulandırıcı! Dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı

İngiltere’nin Manchester kenti yakınlarında 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar girişiminde bulunan Türk vatandaşı B.K.Y., mahalle halkı tarafından suçüstü yakalandı. Sokak ortasında öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaşan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 16 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki Prestwich kasabasında infial yaratan bir olay meydana geldi. Yaklaşık iki ay önce ülkeye gittiği öğrenilen B.K.Y. isimli Türk vatandaşı, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle kaçamadan yakalanan şüpheli, sokak ortasında öfkeli kalabalığın sert tepkisiyle karşılaştı.

"TÜRKİYE'DE DEĞİL HAPİSTE OLACAKSIN"

Çevredeki insanların hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlının yakalanma anı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin, "Çocuğa zarar vermek için geldin, yarın Türkiye'de değil hapiste olacaksın" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

DAYAK YİYİNCE TÜRKÇE SAVUNMA YAPTI

Sert müdahale karşısında panikleyen B.K.Y.'nin ise Türkçe ve yetersiz bir İngilizceyle kendisini savunmaya çalıştığı kayıtlara geçti. Zanlının ağlayarak, "Ben ne yaptım, ben geri zekalıyım" ve "I am stupid" (Ben aptalım) sözleriyle kendisini aklamaya çalışması dikkat çekti. Kalabalığın tepkisinin ardından yapılan ihbar üzerine hızla adrese intikal eden emniyet güçleri, B.K.Y.'yi öfkeli grubun elinden alarak gözaltına aldı. Emniyet merkezindeki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.

MAHKEME YARGILAMAYI TAMAMLADI: 16 AY HAPİS

İngiliz yargı organlarınca yürütülen hukuki süreç kısa sürede sonuçlandı. Hakim karşısına çıkarılan B.K.Y., hakkındaki suçlamalar doğrultusunda suçlu bulundu. Mahkeme, 14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar girişiminde bulunan B.K.Y.'yi 16 ay hapis cezasına çarptırarak cezaevine gönderdi.