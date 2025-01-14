Sudan\'a 82 Milyon Dolar Sağlık Fonu

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HARTUM, 14 Ocak (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da 8 milyondan fazla insanın sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Dünya Bankası'ndan 82 milyon ABD doları tutarında fon aldıklarını duyurdu.

Kuruluşlar tarafından yapılan ortak açıklamada, fonun acil sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağı ve uzun vadeli iyileştirmeler için altyapı oluşturacağı belirtildi.

Söz konusu fon, temel ilaçların temini, sağlık çalışanlarının eğitilmesi, anne, yeni doğan, çocuk sağlığı ve beslenme hizmetlerinin sunulması, şiddetli yetersiz beslenmenin giderilmesi ve aşılama kampanyalarının güçlendirilmesi ile yerinden edilmiş ve ev sahibi topluluklardaki savunmasız çocuklara ve ailelere sosyal yardım için kullanılacak.

UNICEF daha önce Sudan'da beş yaşın altındaki 3,4 milyon çocuğun salgın hastalık riski altında olduğuna yönelik bir tahminde bulunmuştu.

BM, Sudan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 25 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu ve bunlar arasında akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 3,7 milyon çocuğun da bulunduğunu belirtiyor.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023 ortalarında başlayan çatışmalarda 29.683 kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla insan yerinden oldu.