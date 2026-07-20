Sudan, ABD'nin Yaptırımlarını Reddetti - Son Dakika
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Sudan, ABD'nin Yaptırımlarını Reddetti

20.07.2026 13:57
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Sudan, ABD'nin kimyasal silah iddialarıyla aldığı yaptırım kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Sudan'a yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddialarına dayandırarak aldığı yaptırım kararını reddettiğini açıkladı.

Bakanlıktan, ABD'nin, Sudan ordusunun kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yaptırımlar uygulayacağını duyurmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD'nin Sudan'a karşı "asılsız iddialara dayanarak" uygulamaya koyduğu tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kesinlikle kabul edilmediği belirtilen açıklamada, Sudan hükümetinin ilgili uluslararası anlaşmalara bağlılığını sürdürdüğü, başta Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam ettiği bildirildi.

Sudan hükümetinin, Sudan ordusunun kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları daha önce de reddettiği belirtilen açıklamada, söz konusu suçlamaların isimsiz kaynaklara dayandırılarak kamuoyuna yansıtıldığı ve herhangi bir somut temele dayanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'ın Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak bağlı olduğu vurgulandı.

Sudan hükümetinin, iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla ABD ile teknik ve prosedürel adımlar çerçevesinde işbirliği yapmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, Washington yönetiminin ise herhangi bir geçerli kanıt sunmadan yaptırım kararı aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, yaptırım kararının, kimyasal silahların kullanımını engelleme amacı taşımadığı, siyasi saiklerle alındığını iddia edildi.

ABD yönetimi, 17 Temmuz'da Sudan ordusunun kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar nedeniyle Sudan'a yönelik yeni bir yaptırım turunun uygulanacağını ve bu yaptırımların 20 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkeyi ağır bir insani krize sürükledi. Çatışmalarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

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