Sudan, BAE ile İlişkileri Kesiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan, BAE ile İlişkileri Kesiyor

Sudan, BAE'yi 'saldırgan ülke' ilan ederek diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

06.05.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "saldırgan ülke" ilan ederek bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, "2 yıldan fazla bir süredir tüm dünya, BAE'nin, yerel vekili terörist isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) aracılığıyla Sudan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine karşı işlediği saldırıları takip ediyor." dedi.

Yasin, "BAE, ulusu savunmak ve kaynaklarını korumakla görevli meşru kurum olan Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından mağlup edilen yerel vekilinin yenilgisinden emin olduğunda desteğini artırdı ve isyana (HDK) gelişmiş stratejik silahlar sağlamak için yeteneklerinin daha fazlasını konuşlandırdı." ifadesini kullandı.

BAE'nin, ülkede hayati önem taşıyan tesisleri, hizmet tesislerini hedef almaya devam ettiğini, son olarak petrol ve gaz depolarını, Port Sudan Limanı'nı ve havalimanını, enerji santrallerini ve otelleri hedef aldığını dile getiren Yasin, bunun, milyonlarca sivilin canını ve malını riske attığını, bölgesel ve uluslararası güvenliği, özellikle Kızıldeniz'in güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Yasin, devam eden saldırının ardından Güvenlik ve Savunma Konseyinin, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' olarak ilan etmek, BAE ile diplomatik ilişkileri kesmek ve Sudan'ın Büyükelçiliği ile Başkonsolosluğu'nu geri çekmek." kararlarını aldığını bildirdi.

Yasin, devletlere kendilerini savunma hakkı tanıyan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinin metni ve ruhuna uygun olarak Sudan'ın, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, sivillerin korunmasını ve insani yardımın sürekli olarak ulaştırılmasını sağlamak için saldırganlığa her türlü yolla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan, BAE ile İlişkileri Kesiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:38:04. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan, BAE ile İlişkileri Kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.