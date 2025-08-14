Sudan'da 17 Bölge Kıtlık Riski Altında

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da Darfur, Nuba Dağları, Hartum ve Cezire'nin bazı bölgeleri de dahil olmak üzere 17 bölgenin "kıtlık riski altında" kategorisine alındığını söyledi.

Dujarric, çarşamba günkü basın toplantısında, bir yıl önce Ağustos 2024'te Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki Zemzem Mülteci Kampı'nda yaşandığı teyit edilen kıtlığın o tarihten bu yana Darfur ve Kordofan bölgelerine de yayıldığını belirtti.

Durumun o zamandan bu yana özellikle Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir'de daha da kötüye gittiğini kaydeden Dujarric, açlıkla karşı karşıya olan ve insani yardımdan mahrum kalan El Faşir için Dünya Gıda Programı'nın çarşamba günü insani yardım erişimi çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

Bazı El Faşir sakinlerinin hayatta kalmak için hayvan yemi ve yemek artıkları beslendiğini vurgulayan Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın El Faşir'deki yaklaşık 250.000 kişiye dijital nakit desteği sağlamaya devam ettiğini söyledi. Böylece destek alan kişilerin pazarlarda giderek daha zor bulunur hale gelen gıda maddelerini satın alabildiklerini belirten Dujarric, artan ihtiyaçlar nedeniyle açlık sorununa büyük ölçekli bir müdahalenin zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Dujarric, "Devam eden çatışmaya ilişkin endişelerimizi yeniden ifade etmek istiyoruz. Ayrıca tüm taraflara şiddeti sona erdirme, diyalog yolunda kararlı olma ve kendi insanlarının çıkarlarına öncelik verme çağrımızı yineliyoruz" dedi.

15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşan çatışmalar devam ediyor. On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin ülke içinde ve dışında yerinden edilmesine yol açan bu çatışmalar, Sudan'daki insani krizi daha da ağırlaştırdı.