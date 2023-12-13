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Sudan'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
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Sudan'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'da 18 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu. WFP Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, uluslararası ilginin yetersiz olduğunu belirtti. Kinzli, gıda yardımlarının artırılmaması durumunda gelecek yıl açlığın daha da artacağı uyarısında bulundu.

Sudan\'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya
13.12.2023 - 21:57,
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NEW Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'da 18 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

WFP Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, New York'taki BM binasında basın toplantısı düzenledi.

Sudan halkının 8 aydır korku, şiddet, yerinden edilme ve acılara maruz kaldığını kaydeden Kinzli, "Ancak kriz, gerekli uluslararası ilgiyi yakalayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kinzli, sahada durumun çok ciddi olduğunu, iyileşme olmazsa ve gıda yardımları artırılmazsa gelecek yıl açlığın çok daha artacağını bildirdi.

"Şu anda Sudan genelinde 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya." uyarısında bulunan Kinzli, karşılaştırma adına bunun Hollanda'nın tüm nüfusuna tekabül ettiğini söyledi.

Kinzli, WFP'nin diğer insani yardım toplumunun temsilcileriyle birlikte acilen "insani ara" çağırısında bulunduğunu ifade etti.

Sudan iç savaşı

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.

Kaynak: AA
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