Sudan'da 200 HDK Üyesi Orduya Katıldı - Son Dakika
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Sudan'da 200 HDK Üyesi Orduya Katıldı

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Sudan'da 200 ayrılıkçı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nden ayrılarak ordu saflarına geçti.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) bünyesinde olan ve aralarında bir saha komutanının da olduğu bulunduğu 200 ayrılıkçı ordu saflarına geçti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, HDK'den ayrılan 200 kişilik grup, silahlarıyla başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentine ulaştı.

Grupta, HDK'nin Kuzey Kurdufan eyaletindeki Hamrat eş-Şeyh ve Üçgen bölgesinden sorumlu Özel Görevler İstihbarat Birimi Komutanı ve yürütme ofisi üyesi Ebu Bekir Hamude Dahlub da bulunuyor.

Grup, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile orduyla müttefik Ortak Güçler ve diğer destek güçlerinin yanında çatışmalara katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Dahlub, SUNA'ya yaptığı açıklamada, HDK saflarında yer almalarının hata olduğunu belirterek bundan sonra Sudan ordusunun yanında savaşacaklarını söyledi.

Daha önce HDK'den ayrılarak ordu saflarına geçen komutanların çabalarına değinen Dahlub, dışarıdan desteklendiğini belirttiği HDK'nin planlarını ifşa edilmesine ve sahada yenilgiye uğratılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Dahlub, HDK saflarında görev yapan komutanlara da, HDK'den ayrılarak "Sudan'ın ulusal projesinin" yanında yer alma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Sudan, Ordu, Son Dakika

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