Sudan'da 46 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Sudan'da 46 Bin Kişi Yerinden Edildi

Cezira eyaletinde artan silahlı şiddet sonucu 46 bin kişi yerinden edildi, 124 ölü bildirildi.

28.10.2024 19:16
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PORT Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde geçen hafta artan silahlı şiddet dalgasının bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

OCHA'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Sudan'ın ortasındaki Cezira eyaletinde silahlı şiddet ve saldırılar yaşandı. Bu şiddetin sonucu da onlarca sivil öldü ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Bu olaylardan dolayı yaklaşık 46 bin kişinin yerinden edildiği aktarılan açıklamada, "İlk saha raporları, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 20-25 Ekim tarihleri arasında Cezira eyaletinin doğusuna büyük bir saldırı başlattığını gösteriyor." denildi.

Açıklamada, "Silahlı kişiler, sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açtı, kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddet uyguladı, pazarları ve evleri geniş çapta yağmaladı ve çiftlikleri yakarak geniş çapta yıkıma yol açtı." bilgisi paylaşıldı.

30 köy ve kasabada yaşayanların fiziki saldırı, aşağılama ve tehditlere maruz kaldığı ve bu durumun binlerce sivilin güvenlik arayışıyla evlerinden kaçmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, kalanların cinsel saldırı ve can kaybı dahil olmak üzere ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu ve yaralıların çoğunun acilen tıbbi tedaviye ihtiyacının olduğu uyarısı yapıldı.

Sudanlı Doktorlar Ağı, 26 Ekim'de, HDK'nin, ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir devam ediyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da 46 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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