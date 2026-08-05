Sudan'da Çatışmalar: HDK Komutanı Öldürüldü - Son Dakika
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Sudan'da Çatışmalar: HDK Komutanı Öldürüldü

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Batı Darfur'da HDK'li Tuğgeneral Mehdi Cebel Mun, Sudan ordusuna destek veren güçlerle çatışmada öldü.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde Sudan ordusuna destek veren Ortak Güçler ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışmalarda HDK'li üst düzey bir saha komutanının öldüğü bildirildi.

Sudan Tribune'ün haberine göre, Batı Darfur'un başkenti El Cüneyne'nin kuzeyindeki Hacer Merfeyn ve Bir Salibe bölgelerinde yaşanan şiddetli çatışmalarda HDK'nin saha komutanlarından Tuğgeneral Mehdi Cebel Mun hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar da Cebel Mun'un öldüğünü doğrularken HDK'ye yakın sosyal medya hesapları da komutanın etkisiz hale getirildiğini teyit etti.

Son dönemde Batı ve Kuzey Darfur'da HDK birliklerini yöneten saha komutanlarından biri olan Cebel Mun, daha önce Hartum'daki topçu birliklerinde görev yapıyordu ve son olarak HDK'nin 128. Grubu'nun komutanlığını üstlenmişti.

Son aylarda Circira, Tine, Kulbus, Bir Dikik ve Bir Salibe bölgelerinde operasyonları yöneten Cebel Mun'un ölümü, Batı Darfur'da Sudan ordusuna karşı mücadele eden HDK açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Batı Darfur'ın kuzeyinde son dönemde şiddetlenen çatışmalarda, Sudan ordusuna destek veren Ortak Güçler, Kuzey Darfur eyaletindeki stratejik sınır kenti Tine yönünde ilerlemeye çalışan HDK unsurlarını durdurmaya çalışıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden iç savaşta on binlerce kişi hayatını kaybederken yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkedeki çatışmalar dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA

Tuğgeneral, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Çatışmalar: HDK Komutanı Öldürüldü - Son Dakika

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