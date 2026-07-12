Sudan'da Çocuklar Risk Altında - Son Dakika
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Sudan'da Çocuklar Risk Altında

12.07.2026 00:57
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UNICEF, Sudan'ın El Ubeyd kentinde 500 bin sivilin çatışmalar nedeniyle tehlike altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd'de şiddetlenen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 500 bin sivilin risk altında bulunduğunu bildirdi.

UNICEF'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, El-Ubeyd'de yoğunlaşan çatışmaların çocukları ve aileleri yerinden olmaya zorladığı, güvenli bölgelere sığınmaya çalışan sivillerin sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, kentte yaklaşık 500 bin sivilin risk altında olduğu vurgulanarak çocukların öldürülme, yaralanma, yerinden edilme ve diğer ağır hak ihlallerine maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Çocukların güvenliği için çatışmaların daha fazla tırmanmasının önlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, sivillerin korunmasının önemine dikkat çekildi.

El Ubeyd'in nüfusunun daha önce yaklaşık 500 bin olarak tahmin edildiği ancak kentin ülke içinde yerinden edilenler için önemli bir merkez haline gelmesi nedeniyle gayriresmi tahminlere göre nüfusun yaklaşık 3 milyona ulaştığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de pazartesi günü El-Ubeyd'de işlenen ihlal ve suistimallerin araştırılması için acil soruşturma başlatılması kararı alırken kentte geniş çaplı katliam riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Kent, son bir aydır Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insansız hava aracı saldırılarının hedefi olurken saldırılarda ana elektrik santrali, yakıt tesisleri ve diğer sivil altyapılar vuruldu, onlarca kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

BM, 12 Mayıs'ta Kurdufan bölgesinde insansız hava aracı saldırılarının arttığı uyarısında bulunarak ocak-nisan döneminde düzenlenen saldırılarda en az 880 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Sudan'ın Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde, Sudan ordusu ile RSF arasında geçen yıl ekim ayından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

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