Sudan'da Çocuklar Şiddete Maruz Kalıyor

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Catherine Russell, Sudan'ın El Cezire eyaletinde artan şiddet olaylarında geçen hafta en az 10 çocuğun öldüğüne dair bilgileri paylaştı.

Russell, Sudan'ın El Cezire eyaletinde artan şiddet olaylarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"Sudan'ın El Cezire eyaletinde çocuklara ve ailelere yönelik artan şiddetten derinden endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Russell, bölgede toplu cinayetler, kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddet ve yaşam alanlarına yönelik yağmaların yaygınlaştığı haberlerinin dehşet verici olduğunu belirtti.

Russell, "Sadece geçtiğimiz hafta El Cezire'de en az 124 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Bunların arasında bazıları 10 yaşında olan en az 10 çocuk da vardı. En az 43 çocuk da yaralandı." bilgisini paylaştı.

UNICEF Direktörü, henüz 13 yaşında olan çok sayıdaki küçük kız çocuklarının bile cinsel istismara maruz kaldığını ve reşit olmayan çocukların gözaltına alındığına dair yıkıcı raporlar aldıklarını kaydetti.

Russell, "Bu şiddet, binlerce çocuğun ölümüne ve yaralanmasına, 11 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine ve milyonlarcasının aşırı tehlike altında kalmasına neden olan büyük bir insani felaketin parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya çağıran Russell, dünyanın Sudan'da yaşananlara seyirci kalmaması ve bölgedeki çocukların geleceğini güvence altına almak için hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.