Sudan\'da Çocuklarda Beslenme Sorunu İki Katına Çıktı

EL FAŞİR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) cuma günü Sudan'da devam eden askeri çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının iki katına çıktığını duyurdu.

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan askeri çatışmalar hala devam ediyor.