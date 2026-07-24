Sudan'da Dron Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da Dron Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan\'da Dron Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti
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Sudan'da HDK'nin dron saldırısında 15 sivil öldü, 7 yaralı. Uluslararası hukuk ihlali vurgulandı.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi Ubeyd kentinin güneyindeki Burbur bölgesine düzenlediği dron saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kuzey Kurdufan Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, HDK'nin Burbur bölgesine dron saldırısı düzenlediği bildirildi.

Sivilleri hedef alan saldırının "haince" olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası insancıl hukuk ile insani norm ve değerleri açıkça ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, dron saldırısında 15 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, bölgedeki hayvanların yağmalandığı kaydedildi.

Halkta korkuya ve paniğe neden olan saldırının ardından Sudan Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerinin harekete geçtiği anlatılan açıklamada, saldırganların püskürtüldüğü, bölgeden kaçmaya zorlandığı ve Burbur'da yeniden tam kontrolün sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, sivillere yönelik yeni tehditlerin önlenmesi amacıyla bölgede arama ve tarama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 6 Temmuz'da Ubeyd ve çevresinde yaşanan ihlal ve suistimallere ilişkin acil soruşturma başlatılmasına karar vermiş, bölgede geniş çaplı katliam riskinin giderek arttığı uyarısında bulunmuştu.

Yaklaşık iki aydır Ubeyd kenti, HDK'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların hedefi olurken, kentin ana elektrik santraline, yakıt tesislerine ve diğer sivil noktalarına yönelik saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile HDK arasında devam eden savaşın, BM verilerine göre on binlerce kişinin ölümüne ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olduğu, bunun da ülkedeki insani krizi derinleştirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Dron Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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