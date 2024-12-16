Sudan'da Drone Saldırısı: 38 Ölü

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HARTUM, 16 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki El Faşir'de paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bir pazara düzenlenen drone saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Devlet haber ajansı SUNA, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin El Faşir kentine bağlı Avlad Al- Reef mahallesindeki bir pazara düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 15'ten fazla kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Yerel bir sivil toplum kuruluşu olan El Faşir Direniş Komiteleri Koordinasyonu, pazar günü yaptığı açıklamada, "Avlad Al-Reef mahallesindeki katliamda ölü sayısı 38'e yükseldi" ifadelerine yer verdi.

Hızlı Destek Kuvvetleri saldırı hakkında açıklama yapmadı.

Uluslararası kuruluşlara göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023 ortalarında başlayan çatışmalarda 28.700'den fazla kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla insan yerinden oldu.