Sudan'da HDK'nın El-Kuteyna'da Katliamı: 433 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da HDK'nın El-Kuteyna'da Katliamı: 433 Ölü

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin köylere düzenlediği saldırılarda 433 kişi öldü, savaş sürüyor.

18.02.2025 16:51
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PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile 22 aydan uzun süredir çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin orta kesimlerindeki Beyaz Nil eyaletinin El-Kuteyna şehrinin yakınlarındaki köylere son birkaç günde yaptığı saldırılarda 433 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Beyaz Nil'in el-Kuteyna şehri yakınlarındaki köylere yaptığı saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörist Cancavid milisleri (HDK), ezici bir yenilgiye uğradığından ve halkı zulümlerinden kurtarmak için ilerleyen silahlı kuvvetler ve destekçileriyle baş edemeyeceğinden emin olduktan sonra, köy ve kasabalardaki savunmasız sivillerden intikam alma yöntemine başvurdu." ifadeleri kullanıldı.

HDK'nin son birkaç gündür el-Kuteyna yakınlarındaki köylerde "vahşi bir katliam gerçekleştirdiği" belirtilen açıklamada, katliam sonucunda şimdiye kadar aralarında çocukların da bulunduğu 433 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iğrenç katliam, milislerin savaşının tüm Sudan halkına karşı olduğunu gösteriyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri ve ona destek veren güçler, halkı bu vahşi çetelerden kurtarmak için çalışıyor."

Milislere ve onları destekleyenlere karşı kararlı bir uluslararası tavır alınması çağrısının yinelendiği açıklamada, bu güçlerin suçlarının, bilinen uluslararası terör örgütlerinin işlediği suçlardan daha fazla olduğuna dikkati çekildi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da HDK'nın El-Kuteyna'da Katliamı: 433 Ölü - Son Dakika

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