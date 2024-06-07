Sudan'da HDK Saldırısında 180 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da HDK Saldırısında 180 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan\'da HDK Saldırısında 180 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda ölü sayısının 180'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıda çocuklar ve kadınlar da hayatını kaybetti. Bakanlık, uluslararası toplumun HDK'ye karşı eylemsizliğinin bu tür saldırıları teşvik ettiğini belirtti. Sudan'daki iç savaş ise devam ediyor ve binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi insani yardıma muhtaç durumda.

07.06.2024 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda ölü sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "HDK milislerinin Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyünde gerçekleştirdiği menfur katliam, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 180'den fazla silahsız köylünün hayatına mal oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Ved en-Nora katliamı, uluslararası alanda tanınan terörist grupların suçlarını aşıyor." denilen açıklamada, bunun "uluslararası toplumun HDK'nin ve onun yabancı paralı askerlerine karşı eylemsizliğinin yansımalarından kaynaklandığı" öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu 1994'te Ruanda'daki soykırım katliamlarında izlenen yaklaşıma benziyor. Bu katliamın uluslararası toplumun HDK'ye bakışında bir dönüm noktası olması gerekiyor. Onlar tüm insanlığa tehdit oluşturan bir terör örgütü olarak görülmeli." değerlendirmesi yapıldı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Uluslararası, Orta Doğu, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da HDK Saldırısında 180 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
22:05 ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
00:56 Ankara’da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu
00:26 Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı
00:11 Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı İşte Jose Mourinho gerçeği Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı! İşte Jose Mourinho gerçeği
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 03:05:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da HDK Saldırısında 180 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement