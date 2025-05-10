Sudan'da HDK Saldırısı: 20 Mahkum Öldü

PORT Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin güneyindeki Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezindeki Ubeyd kentindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 20 mahkumun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İaysir, X platformundaki paylaşımında, "Abu Dabi hükümeti tarafından desteklenen HDK milisleri, bu sabah insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ubeyd Hapishanesini ve şehrin hastanesini hedef aldı." bilgisini verdi.

Ubeyd şehrindeki saldırıda 20 mahkumun hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını belirten İaysir, "Saldırı tam teşekküllü bir savaş suçudur. Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada da "HDK'ye ait İHA'nın, Ubeyd şehrindeki sivil tesisler ile hapishaneyi kasten hedef alması sonucu 21 kişi öldü ve 47 kişi yaralandı." denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler, tüm uluslararası kararlara açıkça meydan okuyarak, silahsız sivillere yönelik ihlallerini genişletmesini ve yoğun nüfuslu şehirleri hedef almasını durdurması için HDK'ye baskı yapmaya çağırıldı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.