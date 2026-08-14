Sudan'da İHA Saldırıları Tırmanıyor

EL-DROSHAB, 14 Ağustos (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyinde yer alan El-Droshab bölgesinde İHA saldırısına uğrayan bir cami, 12 Ağustos 2026.

Sudan'da Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde çatışmalar birden fazla cephede tırmanırken, insansız hava aracı (İHA) saldırıları perşembe günü üst üste ikinci gününde başkent Hartum ve diğer kentleri hedef almaya devam etti. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)