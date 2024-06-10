Sudan'da İnsanlar Ot ve Yapraklarla Beslenmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da İnsanlar Ot ve Yapraklarla Beslenmek Zorunda Kalıyor

Sudan\'da İnsanlar Ot ve Yapraklarla Beslenmek Zorunda Kalıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'da çaresizlik sebebiyle insanların ot ve yapraklarla beslendiğini bildirdi. Açıklamada, çocuklarda yetersiz beslenmenin endişe verici boyutlara ulaştığı ve WFP'nin acil gıda ve beslenme yardımını genişlettiği vurgulandı. Sudan'daki iç savaş nedeniyle 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

10.06.2024 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'daki insanların, çaresizlik sebebiyle ot ve yapraklarla beslenmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

WFP'nin X platformundaki paylaşımında, "Sudan'da çaresizlik insanları ot ve yabani yaprak yemeye itiyor." ifadeleri kullanıldı.

Çocuklarda yetersiz beslenmenin endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilen açıklamada, WFP'nin, acil gıda ve beslenme yardımını genişlettiği ve gıda tedarikinin ülke geneline ulaştırılması için 24 saat çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, WFP yetkililerinin, Sudan'da yaşanan bu dramatik durum karşısında hızlı bir şekilde harekete geçtikleri ve acil yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları aktarılarak, WFP'nin Sudan'da yürüttüğü acil yardım ve beslenme programlarının, Sudan halkına umut olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Nisan 2023'te başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken, HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da İnsanlar Ot ve Yapraklarla Beslenmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:31:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da İnsanlar Ot ve Yapraklarla Beslenmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement