Sudan'da İsyancı Saldırısı: 27 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da İsyancı Saldırısı: 27 Ölü

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Güney Kurdufan'da SPLM-N'nin saldırılarında 27 kişi hayatını kaybetti, etnik çatışma riski artıyor.

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) adlı isyancı grubun düzenlediği öne sürülen saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, SPLM-N unsurları Güney Kurdufan'da Otoro kabilesinin yaşadığı Gerdud ve Ebu Hamama bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Doktorlar Ağı adlı platformdan yapılan açıklamada, saldırıların SPLM-N ile bölgede yaşayan Otoro kabilesi arasındaki anlaşmazlıkların ardından gerçekleştiği ve olaylar nedeniyle çok sayıda kişinin Ebu Hitan bölgesi ile Sudan ordusunun kontrolündeki Güney Kurdufan'ın merkezi Kadugli'ye doğru göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Ağ, etnik veya kabile aidiyeti nedeniyle sivillere yönelik misilleme niteliğindeki eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür ihlallerin sürmesinin Güney Kurdufan'daki çatışmaları daha geniş çaplı etnik çatışmalara dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

Ağ, uluslararası toplum ile insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, sivillere yönelik saldırıların durdurulması için SPLM-N'ye baskı yapma çağrısında bulundu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da İsyancı Saldırısı: 27 Ölü - Son Dakika

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