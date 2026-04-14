Sudan'da Kıtlık Krizi Derinleşiyor
Sudan'da Kıtlık Krizi Derinleşiyor

14.04.2026 14:15
BM, Sudan'da 2 yıldır süren kıtlığı ve insani durumu eleştirdi, savaş ve yerinden edilme sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, çatışmaların yaşandığı Sudan'ın bazı bölgelerinde 2 yıldır kıtlık yaşanmasının kabul edilemez bir durum olduğunu bildirdi.

Smith, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşın üzerinden 3 yıl geçtiğine işaret eden Smith, "Sudan, dünyanın en büyük insani krizi olmaya ve kriz sonu görünmeden derinleşmeye devam ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde 2 yıldır kıtlık yaşanıyor. Bu, günümüz şartlarında kabul edilemez bir durum." ifadelerini kullandı.

Smith, milyonlarca Sudanlının yiyecek, güvenlik ve onurlu yaşam için günlük mücadele içinde sıkışıp kaldığını, ailelerin tükenmiş durumda olduğunu vurguladı.

"Ebeveynler, çocukları yemek yiyebilsin diye kendileri yemek yemiyor, buna rağmen çocuklar aç kalıyor." diyen Smith, insanların tekrar tekrar yerinden edildiğini ve çoğu zaman hiçbir şeyleri olmadan kaçtıklarını anlattı.

Smith, Sudan'da şiddet, yerinden edilme ve ekonomik çöküşün sürdüğüne işaret ederek, Sudan'ın, WFP için en karmaşık ve zorlu operasyonların yürütüldüğü saha olduğunu söyledi.

WFP'nin bu yıl her ay Sudan genelinde 3,5 milyon kişiye acil gıda ve beslenme desteği sağladığı bilgisini paylaşan Smith, bu kişiler arasında ulaşılması zor bölgelerdeki aileler ve çatışmalar nedeniyle yeni yerinden edilmiş topluluklar da olduğunu belirtti.

Smith, "WFP'nin yardım ettiği kişilerin üçte ikisi, kıtlığın teyit edildiği ve çatışmaların en şiddetli olduğu Darfur ve Kurdufan'da bulunuyor." dedi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:40:08.
