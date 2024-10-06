Sudan'da Kolera Salgını: 20.000 Vaka, 1,4 Milyon Aşı

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HARTUM, 6 Ekim (Xinhua) -- Sudan salgın nedeniyle 20.000'den fazla kişinin koleraya yakalanmasıyla uluslararası kuruluşlardan 1,4 milyon doz kolera aşısı tedarik etti.

Sudan Sağlık Bakanı Haitham Mohamed İbrahim Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Küresel Aşı İttifakı, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından 1.407.200 doz aşı sağlandığını söyledi.

Aşıların Nil Nehri, Kassala ve Gedaref eyaletlerine dağıtılarak bir yaş ve üzeri 1.058.545 kişinin aşılanacağını belirten İbrahim, etkilenen diğer bölgelere aşı tedarik etme çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Bakanlık, salgının resmi olarak ilan edildiği 17 Ağustos'tan bu yana 20.398 kolera vakası ile virus bağlantılı 597 ölüm bildirdi. Yetkililer bu artışa devam eden çatışmalar nedeniyle kötüleşen çevre koşulları ile kirli su kullanımının yol açtığı görüşünde.

Kolera salgını, ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarından sadece biri. Ülke sıtma, kızamık ve dang humması gibi diğer salgın hastalıklarla da boğuşuyor.

Birleşmiş Milletler çatışmaların yaklaşık 20.000 kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu tahmin ediyor.