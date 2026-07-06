Sudan'da Kolera Salgını: 30 Ölü

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletinde etkisini artıran kolera salgınında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sudan'da faaliyet gösteren Dar Hamar Acil Durum Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran'dan bu yana kolera salgının Batı Kordofan eyaletine bağlı Vad Banda ve En-Nehud bölgeleri ile çevredeki köylerde görüldüğü belirtildi.

Köylerde 800 kolera vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, insani yardım kuruluşları ve sağlık yetkililerine ilaç, serum ve tıbbi malzeme desteği sağlanması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Batı ve Kuzey Kordofan eyaletlerinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini, 911 kolera vakasının kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.