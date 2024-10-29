Sudan'da Kolera Salgını: 836 Ölü

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PORT Sudan'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 836'ya yükseldiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 28 bin 376'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 836'ya yükseldiği belirtildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.