Sudan'da Kolera Salgını: Vaka Sayısı 46 Bini Aştı

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PORT Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısının 46 bini aştığı bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 46 bin 36'ya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1216'ya çıktığı ifade edildi.

Dang humması vaka sayısının 8 bin 572'ye yükseldiği paylaşılan açıklamada, bu hastalık sebebiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkede tespit edilen kızamık vaka sayısının 777 olduğu ve bu hastalık nedeniyle 10 kişinin öldüğü kaydedildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.