Sudan'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 56'ya Çıktı - Son Dakika
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Sudan'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 56'ya Çıktı

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya çıktığını bildirdi. Ayrıca, sağanaklar ve seller nedeniyle 18 eyalette 156 bin 995 kişinin etkilendiği ve binlerce evin çöktüğü aktarıldı.

29.08.2024 01:16
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PORT Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kesele ve Gadarif eyaletlerinde 128 yeni kolera vakası kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklanan yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 1351'e çıktığı ifade edilen açıklamada, koleradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

Öte yandan ülkede bu sene etkili olan sağanaklar ve sellerden 18 eyaletin 10'unda 156 bin 995 kişinin etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, sellerden dolayı 16 bin 188 evin tamamen, 14 bin 99 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos'ta, hazirandan bu yana 10 eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 138'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 56'ya Çıktı - Son Dakika

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