Sudan'da Kolera ve Kızamık Salgını

Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınları ile gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ağdan yapılan açıklamada, Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletine bağlı Bara kentinin batısında 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 200 bini aşkın kişinin kolera ve kızamık salgınları ile gıda ve ilaç sıkıntısından etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede gıda ve ilaç yetersizliğinin yanı sıra kızamık ve kolera salgınları nedeniyle son derece ağır insani koşullarda yaşam mücadelesi verildiği ifade edildi.

Bara'daki çeşitli sağlık merkezlerinde çocuklar arasında 100'den fazla kızamık vakasının tespit edildiği, ayrıca 45 kolera vakasının kaydedildiği belirtilen açıklamada, sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı ve temel tıbbi malzemelerin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Taybe ez-Zaatari Hastanesi ile Ümm Kureydim Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu bazı sağlık kuruluşlarının hiçbir tıbbi malzeme olmadan hizmet vermeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, tıbbi malzeme ve gıda tedarikindeki kesintilerin sürmesi ile insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının engellenmesinin, özellikle çocuklar ve diğer kırılgan gruplar arasında ölüm oranlarını artırabilecek büyük bir insani ve sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım kuruluşları ve sağlık yetkililerine ilaç, serum, aşı, tıbbi malzeme, gıda ve güvenli içme suyunun bölgeye acilen ulaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınması ve binlerce sivilin hayatının kurtarılması istendi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey ve Batı Kordofan eyaletlerinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini, 911 kolera vakasının kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), mart ayından bu yana Bara ve kentin batısındaki çevre köyleri kontrol ediyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.