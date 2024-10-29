Sudan'da Kriz: 14 Milyon Yerinden Edildi - Son Dakika
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Sudan'da Kriz: 14 Milyon Yerinden Edildi

BM, Sudan'daki iç savaşta 14 milyon kişinin yerinden edildiğini ve durumu felaket olarak nitelendiriyor.

29.10.2024 17:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, iç savaşın yaşandığı Sudan'da komşu ülkelere geçen 3,1 milyon kişi de dahil yerinden edilenlerin sayısının 14 milyonu geçtiğini bildirdi.

Pope ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin 4 günlük bir ziyaret kapsamında Sudan'da bulunduğunu belirten Pope, burada yeni vahşetlere tanık olduğunu ve güvenlikle ilgili durumun kötüye gittiğini bildirdi.

Pope, "Sudan'da durum felaket. Bunu başka türlü ifade etmenin bir yolu yok. Açlık, hastalık ve cinsel şiddet yaygın. Sudan halkı için bu bir kabus." dedi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların başlamasının üzerinden 18 ay geçtiğini hatırlatan Pope, Sudan'daki çatışmaların bölgesel istikrarsızlığı tetikleme riski olduğunu da vurguladı.

Pope, Sudan'daki acının her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün Sudan'da yaklaşık 25 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Bu, yıl boyunca Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme krizi oldu. Bu hafta yerinden edilme sayısı 11 milyona ulaştı. Bu rakam eylülden bu yana 200 bin kişi daha arttı. 3,1 milyon kişi ise çatışmalardan kaçmak için sınırları aştı. Toplamda, Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yerinden edildi."

"Cezira eyaletindeki çatışmalar ve artan şiddetten son derece endişeliyiz"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Magango ise BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Sudan'ın Cezira eyaletindeki çatışmalar ve artan şiddetten son derece endişeli olduğunu bildirdi.

Magango, "Bu durum, sivillere yönelik saldırılar, etnik temelli şiddet ve vahşet suçları riskini daha da artırıyor." dedi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir devam ediyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Kriz: 14 Milyon Yerinden Edildi - Son Dakika

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