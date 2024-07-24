Sudan'da Kuzey Darfur'daki çatışmalarda 600 kişi hayatını kaybetti

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HARTUM, 24 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 10 Mayıs'tan bu yana devam eden şiddetli çatışmalarda en az 600 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Darfur Eyaleti Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Khatir, Salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Resmi kayıtlara göre en az 600 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4.500 kişi de yaralandı" dedi.

"Hayatını kaybedenlerden bazılarının, hastaneye götürülmeksizin doğrudan aileleri tarafından gömüldüklerini" belirten Khatir, ölü sayısının daha da yüksek olabileceğini belirtti.

El Faşir'deki çoğu hastane ve sağlık merkezinin topçu bombardımanı nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen Khatir, buna rağmen kentteki sağlık hizmetlerinin "nispeten istikrarlı" olduğunu ifade etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Haziran ayında yaptığı güncellemeye göre Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki kanlı çatışmalara sahne olan Sudan'da en az 16.650 kişinin hayatını kaybetti.

BM Uluslararası Göç Örgütü'nün Haziran ayında açıkladığı verilere göre çatışmaların başlamasından bu yana 7,7 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 2,2 milyon kişiyse sınırlardan geçerek komşu ülkelere sığındı.