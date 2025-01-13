Sudan'da Merevi Barajı'na İHA Saldırısı

Güncel

PORT Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Kuzey eyaletindeki Merevi Barajı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Orduya bağlı 19. Merevi Piyade Tümeninden yapılan açıklamada, "Ülkedeki askeri tesisleri, hayati önem taşıyan tesisleri ve kalkınma projelerini hedef alan sistematik saldırıların bir parçası olarak ve silahlı kuvvetlerimizin savaş cephelerinde onlara verdiği ardışık yenilgilerin ardından milisler (HDK) Merevi Barajı'nı İHA'larla hedef almaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının kara konuşlu uçaksavar silahlarla püskürtüldüğü belirtilerek, meydana gelen bazı hasarların giderileceği bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Merevi kentinde patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Tanıklar ayrıca, ülkedeki Merevi, Umdurman, Şendi ve Atbara gibi birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandığını aktardı.

Sosyal medyada da Merevi Barajı'ndaki elektrik trafolarından birinde çıkan yangını gösteren video ve fotoğraflar paylaşıldı.

Son dönemde HDK, ordu kontrolü altındaki birçok eyaletteki karargahlara saldırılar düzenliyor.

Merevi Barajı, Sudan'ın kuzeyinde, başkent Hartum'a yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta, Nil Nehri üzerinde bulunan ülkenin en büyük hidroelektrik barajı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi, 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.