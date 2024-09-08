Sudan'da Sel ve Kolera Felaketi

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PORT Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 205'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki yağışlar ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 205'e yaralıların sayısının 886'ya ulaştığı, 26 binden fazla evin tamamen, 33 bin evin de kısmen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 185'e yükseldiği, vaka sayısının da 5 bin 692'ye çıktığı aktarıldı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasındaki sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.