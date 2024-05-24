Sudan\'da Sağlık Sistemi Çöküyor: Tıbbi Malzemelerin Yalnızca Yüzde 25\'i Karşılanıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, iç savaşın yaşandığı Sudan'daki tıbbi malzemelerin ihtiyacın yalnızca yüzde 25'ini karşıladığını belirterek, sağlık tesislerinin sadece yüzde 20 ila 30'unun minimum düzeyde hizmet verebildiğini söyledi.

Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki sağlık sisteminin, özellikle ulaşılması zor bölgelerde sağlık tesislerinin tahrip edilmesi, yağmalanması veya personel ve malzeme sıkıntısıyla boğuşması nedeniyle çöktüğünü kaydeden Lindmeier, "Sudan'daki sağlık tesislerinin sadece yüzde 20 ila 30'u minimum düzeyde hizmet verebiliyor. Ülkedeki tıbbi malzemeler ihtiyacın yalnızca yüzde 25'ini karşılıyor." dedi.

DSÖ'nün El Cezire eyaletindeki deposuna Aralık 2023'ten bu yana erişemediğine işaret eden Lindmeier, Darfur gibi bazı eyaletlere geçen yıl tıbbi malzeme ulaştırılamadığını belirtti.

Lindmeier, "Diyabet, hipertansiyon, kanser veya böbrek yetmezliği olan kişiler tedavi eksikliği nedeniyle komplikasyonlar yaşayabilir veya hayatını kaybedebilir. Sudan'da 1,3 milyondan fazla sıtma, 11 bin kolera vakası, 4 bin 600'den fazla kızamık ve yaklaşık 8 bin 500 dang humması vakasıyla salgınlar artıyor. Sıtma, kızamık, dang humması ve hepatit E salgınları komşu ülke Çad'da da yayılıyor." diye konuştu.

DSÖ'nün sağlık hizmetlerinin doğrudan destek ve acil durum malzemelerinin teslimatı yoluyla 2,5 milyona yakın Sudanlıya ulaştığını bildiren Lindmeier, gezici kliniklerde yaklaşık 50 bin kişinin tedavi olduğunu söyledi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazladır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi de insani yardıma muhtaç durumda.