Sudan'da Savaş Sürüyor - Son Dakika
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Sudan'da Savaş Sürüyor

Burhan, HDK'nın çekilmediği sürece savaşın durmayacağını belirtti ve uluslararası destek kesilmelidir dedi.

13.01.2025 17:46
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) sivil tesislerden ve vatandaşların evlerinden çekilmediği ve onları siyasi ve askeri olarak destekleyen ülkeler desteğini kesmediği sürece savaş durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Batı Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da gazetecilere konuştu.

Burhan, Sudan'ın diğer ülkelerle ilişkilerinin, "bu ülkelerin HDK'ye karşı yürütülen savaştaki pozisyonlarına" dayanacağını söyledi.

"Bu milis (HDK) sivil tesislerden ve vatandaşların evlerinden çekilmediği ve onları siyasi ve askeri olarak destekleyen ülkeler desteğini kesmediği sürece savaş durmayacaktır" diyen Burhan, dünyanın, "bu milislerin (HDK) vatandaşlara karşı savaş suçları ve soykırım işlediğini çok iyi bildiğini" belirtti.

Burhan, "Sudan, çok taraflı bir savaşla karşı karşıyadır ve devletin altyapısını tahrip eden ve halka karşı sistematik suçlar işleyen paralı savaşçılar ve Hızlı Destek milisleri tarafından işgal edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Sudan halkının "müzakereleri reddettiğini ve HDK'nin ülkenin geleceğinde yer almasını istemediğini" kaydeden Burhan, kıta ülkelerinin iç sorunlarının Afrika'nın kendi sınırları içinde çözülmesinin ve dışarıdan çözümlere yönelmekten kaçınılmasının önemini vurguladı.

Burhan, Afrika'nın sahip olduğu kaynaklardan yararlanılması ve dışarıdan gelen vesayetin reddedilmesi çağrısında bulundu.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo da ülkesinin, Sudan'daki savaşı durdurma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Embalo, Sudan'ın güvenlik ve istikrara kavuşmasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Savaş Sürüyor - Son Dakika

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