Sudan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 9 kişi hayatını kaybetti

Port Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin öldüğü bildirildi. Seller nedeniyle yaklaşık 500 aile bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

27.08.2024 01:16
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PORT Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Tokar şehrinde şiddetli yağışlar sonucu Baraka Nehri'nin taştığı ve bölgede seller oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, seller nedeniyle yaklaşık 500 ailenin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yerel yayın yapan et-Tagyir gazetesinin haberine göre, Baraka Nehri'nin taşıması sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceğinden endişe edildiği aktarıldı.

Haberde, seller nedeniyle yüzlerce evin yıkıldığı, birçok kişinin kayıp olduğu ve çok sayıda kişinin dışarda kaldığı ifade edildi.

Burhan, sellerin vurduğu bölgeyi inceledi

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Tokar'da şiddetli yağış ve sellerin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Burhan, hasarın boyutunun incelendiğini ve sellerden etkilenenlere destek verileceğini belirterek, "İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız, etkilenenlerin bu sıkıntıyı aşmalarına yardımcı olmak için tüm devlet kurumlarını harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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