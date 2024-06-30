Sudan'da Sinnar eyaletinde ordu ile HDK arasında çatışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Sudan'da Sinnar eyaletinde ordu ile HDK arasında çatışmalar devam ediyor

Sudan'ın Sinnar eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sudan Ordusu Sözcüsü, ordu güçlerinin Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'da HDK ile çatışmaya devam ettiğini belirtirken, HDK ise şehirdeki ordu komutanlığını ele geçirdiğini iddia etti. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi yerinden edilirken, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise çatışmaların yaklaşık 55 bin kişinin yerinden edilmesine sebep olduğunu açıkladı.

30.06.2024 20:47
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PORT Sudan'ın güney kesimlerindeki Sinnar eyaleti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara sahne oldu.

Sudan Ordusu Sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı açıklamada, güçlerinin Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'da HDK ile çatışmaya devam ettiğini belirtirken, HDK, şehirdeki ordu komutanlığını ele geçirdiğini öne sürdü.

Abdullah, "Sinca'daki güçlerimiz kararlı, uyumlu ve yüksek moralle savaşıyor ve mevzilerini koruyor." dedi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Sinca şehrinden çıkmaya başladığını ifade etti.

Tanıklar, yerinden edilen kişilerin arabalarla ve yaya olarak Sinnar eyaletinin doğusundaki Dinder şehrine ve Gadarif eyaletine doğru ilerlediğini bildirdi.

IOM: Sinca'daki çatışmalar sebebiyle 55 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaptığı yazılı açıklamada, "29 Haziran 2024'te Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasındaki silahlı çatışmalar Sinnar eyaletine yayılmaya devam etti. Sinca şehrinde askeri karargahta ve çevre mahallelerde çatışmalar olduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Sinca şehrindeki bu çatışmaların yaklaşık 55 bin insanın yerinden edilmesine sebep olduğu kaydedildi.

HDK, 24 Haziran'da, orduyla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip olan Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti.

Ordu ise 25 Haziran'da, güçlerinin, HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, dün Sinnar eyaletindeki ordu güçlerini teftiş etmişti.

HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Sinnar eyaletinde ordu ile HDK arasında çatışmalar devam ediyor - Son Dakika

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