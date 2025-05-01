Sudan'da Sivillere Yönelik Kanlı Saldırılar - Son Dakika
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Sudan'da Sivillere Yönelik Kanlı Saldırılar

BM, Sudan'da HDK'nın düzenlediği saldırılarda 542 sivilin öldüğünü açıkladı; sayının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

01.05.2025 17:50
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından son 3 haftada düzenlenen saldırılarda en az 542 sivilin öldürüldüğünü ve bu sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu bildirdi.

Türk, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da yaşanan dehşetin sınırı olmadığına vurgu yapan Türk, 3 gün önce HDK'nın kuşatma altındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehri ve Ebu Şuk Mülteci Kampı'na yönelik koordineli saldırıların en az 40 sivilin ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Türk, "HDK saldırıları, Kuzey Darfur'da son 3 haftada öldürülen sivillerin sayısını en az 542'ye çıkardı. Gerçek ölüm sayısı muhtemelen çok daha yüksek. Faşir ve çevresinde korkunç koşullar altında mahsur kalan sivilleri korumak için her şey yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hartum eyaletindeki ölümler ile ilgili raporların da son derece rahatsız edici olduğuna vurgu yapan Türk, sosyal medyada dolaşan korkunç videoların, en az 30 sivil giyimli adamın HDK kıyafeti giyen kişilerce öldürüldüğünü gösterdiğini bildirdi.

Türk, "Kişisel olarak Sudan ordusu ve HDK liderlerini bu savaşın insan hakları açısından yıkıcı sonuçları konusunda uyardım. Bu yürek parçalayıcı sonuçlar, milyonlarca Sudanlı için günlük, yaşanmış bir gerçekliktir. Bu çatışmanın durmasının çoktan zamanı geldi." dedi.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken HDK, Hartum'un batısındaki Umdurman'ın bazı mahallelerinde hala varlık gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güncel, Sağlık, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Sivillere Yönelik Kanlı Saldırılar - Son Dakika

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