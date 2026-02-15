Sudan'da Tekne Alabora Oldu: 12 Kayıp

HARTUM, 15 Şubat (Xinhua) -- Sudan'ın iç kesimlerinde bulunan Beyaz Nil eyaletindeki Vad El-Zeki bölgesinde 16 yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 12 kişiden haber alınamıyor.

Gönüllü bir grup olan Sudan Doktorlar Ağı yaptığı açıklamada, "Aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişiyi taşıyan bir feribot Vad El-Zeki bölgesinde alabora oldu. Dört yolcu kurtarıldı, arama çalışmaları ise sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bir görgü tanığı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, teknenin bir düğüne katılmak üzere Beyaz Nil'in batı kıyısındaki Vad El-Catra köyü ile doğu kıyısındaki Vad El-Zeki arasında geçiş yaparken alabora olduğunu, 12 kişinin kayıp olarak bildirildiğini aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, gönüllülerin kurtarma çalışmalarına katıldığı, küçük teknelerin nehirde arama yaptığı ve onlarca sakinin çalışmaları takip etmek için Nil kıyısında toplandığı görüldü.

Kaza, Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri Eyaleti'nde başka bir feribotun batması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sadece birkaç gün sonra yaşandı. Sudan Doktorlar Ağı, benzer trajedilerin önüne geçmek için ilgili makamları tüm nehir teknelerini gözden geçirmeye, güvenlik düzenlemelerini uygulamaya ve can kurtarma ekipmanlarının bulundurulmasını sağlamaya çağırdı.

Köprülerin özellikle kırsal bölgelerde yetersiz olduğu Sudan'da, Nil'i geçmek için kullanılan aşırı yüklü geleneksel ahşap teknelerin karıştığı kazalar sıklıkla yaşanıyor. Sivil savunma yetkilileri, özellikle sel mevsimlerinde bu teknelerin tehlikelerine karşı defalarca uyarıda bulundu.