Sudan'da Tekne Kazasında 25 Kişi Hayatını Kaybetti

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HARTUM, 5 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın orta kesimindeki Sinnar eyaletinde devam eden askeri çatışmalardan kaçarken ahşap tekneleri alabora olan en az 25 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Sinnar'daki direniş komitelerinden Perşembe günü yapılan açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) bölgeye girerken, Abu Hujar şehrinin doğusunda, Al-Dibaiba ve Luni köyleri arasında meydana gelen tekne kazasında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 25 vatandaş hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamada, ölenlerin Al-Dibaiba köyündeki ailelerden oluştuğu belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların Haziran ayında genişlemesinden bu yana 55.400'den fazla kişi Sinnar eyaletinin başkenti Singa'dan ayrıldı.

Ofisin Haziran ayı raporuna göre, 2023 yılının Nisan ayı ortasında patlak veren Sudan'daki çatışmalar en az 16.650 kişinin ölümüne yol açtı.

BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından 25 Haziran'da açıklanan rakamlara göre, çatışmanın patlak vermesinden bu yana 7,7 milyondan fazla kişi Sudan içinde yerlerinden edilirken, yaklaşık 2,2 milyon kişi de sınırı geçerek komşu ülkelere sığındı.