Sudan'daki Çatışmalar Artarken Göç Riskleri Büyüyor - Son Dakika
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Sudan'daki Çatışmalar Artarken Göç Riskleri Büyüyor

26.06.2026 20:02
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BM yetkilileri, Sudan'daki şiddetin sivil kayıpları artırdığını ve bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, " Sudan'da tırmanışa geçen çatışmaların zaten aşırı yüklenmiş bölgelere doğru yeni göç dalgalarını tetikleyeceği ve ülkedeki istikrarsızlığı daha geniş şekilde derinleştireceği" uyarısında bulundu.

DiCarlo, Sudan ve Güney Sudan'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Sudan'ın El Ubeyd kentinde son 2 haftadır artan şiddete dikkati çekerek konuşmasına başlayan DiCarlo, "bu tırmanışın yüz binlerce sivili büyük ölçekli şiddet riskiyle karşı karşıya bırakacağı" uyarısında bulundu.

DiCarlo, "Tam ölçekli bir savaş, zaten aşırı yüklenmiş bölgelere doğru yeni göç dalgalarını tetikleyecek ve Kordofan bölgesindeki istikrarsızlığı daha geniş derinleştirecektir." ifadesini kullandı.

Sudan'da birçok cephede çatışmaların devam ettiğini ve sivil kayıpların her gün arttığını vurgulayan DiCarlo, "İnsansız hava araçlarının giderek artan kullanımı, çatışmayı daha öngörülemez, coğrafi olarak daha yaygın ve siviller için daha ölümcül hale getiriyor." dedi.

DiCarlo, tüm dış aktörlere, bu savaşa ortak olmak yerine savaşa son vermek için etkilerini kullanmaları yönündeki acil çağrılarını yinelediklerini belirterek, "Net şekilde söyleyeyim; eğer harekete geçmezsek daha kötü şeylerin geleceğine dair açık uyarı işaretleri var." diye konuştu.

"Sudan'da 5 binden fazla çocuk öldürüldü veya sakatlandı"

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Hannan Süleiman da 3 yıldan fazla süren savaşın ardından Sudan'ın, dünyanın en büyük insani kriz yeri olmaya devam ettiğini belirtti.

Süleiman, "Çatışma devam ettikçe, şiddetin ve hastalık riskinin Sudan sınırları ötesine yayılması yoğunlaşıyor, bölgesel istikrarsızlığı daha da tehdit ediyor ve en yüksek bedeli çocuklar ödüyor." dedi.

"Sudan'da çocukların karşılaştığı şiddet, savaş alanının çok ötesine uzanıyor" diyen Süleiman, çatışmanın başlamasından bu yana BM'nin Sudan'da çocuklara karşı 5 bin 700'den fazla ağır ihlal tespit ettiği bilgisini paylaştı.

Süleiman, "Sudan'da 5 binden fazla çocuk öldürüldü veya sakatlandı ancak gerçek rakamın şüphesiz çok daha yüksek olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki Çatışmalar Artarken Göç Riskleri Büyüyor - Son Dakika

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