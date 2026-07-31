Sudan'dan Mısır'a Gönüllü Dönüş Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'dan Mısır'a Gönüllü Dönüş Programı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan hükümeti, Mısır'daki vatandaşları için teşvik programı başlatarak 1200 kişi geri döndü.

Sudan hükümetinin Mısır'daki vatandaşları için yürüttüğü teşvik programı kapsamında yaklaşık bin 200 kişi ülkelerine gönüllü geri döndü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, 4 Temmuz'da başlatılan gönüllü geri dönüş programıyla temmuz ayında Mısır'dan dönenlerin sayısı 5 bin 100'e ulaştı.

Sudan Zekat Kurumu Genel Sekreterliği koordinasyonunda düzenlenen organizasyon kapsamında gönüllü geri dönen yaklaşık bin 200 kişi, 24 araçtan oluşan konvoyla ülkelerine hareket etti.

Sudan makamlarının, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için acil seyahat belgelerinden alınan ücretleri kaldırması ve süresi dolmuş pasaportlarla girişe izin vermesinin ardından programa katılım hız kazandı.

Sudan Gönüllü Geri Dönüş Komitesi yetkililerinden Müntezir Osman Ömer, Pasaport ve Nüfus İdaresinin, Kahire'deki Sudan Büyükelçiliği ve komiteyle koordinasyon içinde çalışmak üzere uzman polis ekibi görevlendirdiğini belirtti.

Ömer, bu ekibin Sudan'a dönmek isteyen vatandaşların işlemlerini hızlandırmak amacıyla görev yaptığını ifade etti.

Sudanlı yetkililerin daha önce paylaştığı verilere göre, 2025 sonu itibarıyla ülkeye gönüllü dönenlerin sayısı 428 bin 676'ya ulaştı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 15 milyon kişinin yerinden edilmesine veya komşu ülkelere sığınmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, Mısır, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'dan Mısır'a Gönüllü Dönüş Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:36:32. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'dan Mısır'a Gönüllü Dönüş Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.