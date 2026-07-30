Sudan'dan Türkiye'ye Stratejik Vurgu - Son Dakika
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Sudan'dan Türkiye'ye Stratejik Vurgu

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Sudan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ilişkilerin barış sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Sudan ordusunun sahadaki ilerleyişiyle ülkesinin barışa bir adım daha yaklaştığını belirterek, Türkiye'nin ülkesinin stratejik ortağı olduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Salim, Ankara'da Sudan'ın yeni büyükelçilik binasının temel atma töreni sırasında Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.

Salim, Sudan yasalarına göre Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "terör örgütü" olarak sınıflandırıldığını dile getirerek, bu nedenle bu grupla müzakere edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

"Bir terör örgütüyle müzakere edilmez. Ayrıca bugün HDK saflarında savaşanların büyük bölümü paralı askerlerden oluşuyor. Paralı askerlerle müzakere edilmesini de mantıklı bulmuyorum." diyen Salim, Sudan hükümetinin 22 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine "samimi ve son derece açık" olarak nitelendirdiği bir girişim sunduğunu ifade etti.

Salim, bu girişimin hükümetin HDK ile ilgili yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Sudan'daki barış sürecine ilişkin kapsamlı yaklaşım konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Salim, "Ordumuzun sahada kaydettiği bu ilerlemeyle Sudan'da barışa bir adım daha yaklaştık." dedi.

Salim, bu gelişmenin Sudan'ın yeniden imarı konusunda daha fazla stratejik işbirliğinin önünü açacağını vurgulayarak, "Türk şirketlerinin teknolojisi ve tecrübesi, bu sürecin ayrılmaz bir parçası olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Sudan için stratejik bir ortak olduğunu yineleyen Salim, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecek dönemde daha da güçleneceğini dile getirdi.

Sudan Dışişleri Bakanı Salim, salı günü başladığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 15 milyon kişinin yerinden edilmesine veya komşu ülkelere sığınmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'dan Türkiye'ye Stratejik Vurgu - Son Dakika

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