Sudan Dışişleri Bakan Vekili, Bağlantısızlar Hareketi ülkelerine HDK\'nin ihlallerini kınamaları çağrısında bulundu

PORT Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne katılan Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Bağlantısızlar Hareketi ülkelerine, 2023'ün nisan ortasından bu yana ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ihlallerini kınama çağrısı yaptı.

Sadık, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada, "ordunun nisan ortasından bu yana saldırgan HDK milislerine karşı adil bir savunma savaşı yürüttüğünü" ifade eden Sadık, HDK milislerinin Sudan'da "demografik yapıyı değiştirmeyi hedeflediğini, bazı bölge ülkelerinin desteklediği isyancı kabile milislerine karşı savaşında halkın ordunun yanında" yer aldığını vurguladı.

Ülkesinin halkının çıkarlarını koruyacak şekilde barışçıl bir çözüme ve savaşı durdurmaya hazır olduğunu dile getiren Sadık,??????? Bağlantısızlar Hareketi ülkelerine HDK'nin ihlallerini kınamaları yönünde çağrıda bulundu.

Sadık, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir ile görüştü

Sadık, zirve kapsamında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ilerletilmesi, bölgesel ve uluslararası düzeyde ikili işbirliğini ve ortak koordinasyonu geliştirmenin ve güçlendirmenin yolları ele alındı.

Sadık, Muhbir ile ayrıca büyükelçiliklerin yeniden açılmasına yönelik adımların hızlandırılmasının yollarını görüştü.