Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı\'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

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Ankara'da yaklaşık 2 ay önce motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.