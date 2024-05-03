Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı\'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından 2 ay boyunca mücadele eden Rahman, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

03.05.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yaklaşık 2 ay önce motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Motosiklet, Orgeneral, trafik, Ankara, Sudan, Trafik, Kaza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Maçta ikinci yarı başladı Canlı anlatım! Maçta ikinci yarı başladı
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement